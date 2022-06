8 Vestidores increíbles: Encontrá el que va con tu estilo

Aquí, otro ejemplo de simplicidad a la hora de diseñar un vestidor abierto. Un mueble divisor sencillo que no sólo separa dando privacidad a la zona de descanso sino que crea un cómodo lugar para la ropa. Para evitar interrumpir el paso de algo de luz natural se debe procurar que este mueble no tenga demasiada altura o que por lo menos no llegue al techo. El color y la iluminación son los que darán el toque final y agregarán valor.

Si aún no tenés vestidor propio,¡ seguro te dieron ganas de proyectar uno!