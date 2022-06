8 Cocinas americanas que vas a querer en tu casa hoy mismo

Por último, no dejes de darle a tu cocina americana el aire desestructurado que ella se merece. Añadí objetos decorativos que ames, añadí flores, vajilla de diseño, color, lámparas originales. Es que en tu propia casa no podés no amar todo lo que te rodea. En este libro de ideas podrás inspirante.

Esperamos haberte dado un pantallazo bien amplio de lo que las cocinas americanas tienen para ofrecer. Haciendo el racconto podemos mencionar su simplicidad, la posibilidad de adaptarse a diversas características espaciales y el ahorro de energía, por mencionar las cualidades más notorias.

¡Contanos cómo vas a armar tu cocina americana!