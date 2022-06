8 Formas de usar la piedra para modernizar tu casa

Si no sabés qué piedra luciría mejor -todas luces estupendamente- podés indagar sobre la piedra autóctona de tu región. También podés buscar de acuerdo a tu bolsillo. Es que la piedra no es precisamente económica. Dentro de lo que denominamos piedra vas a encontrar en el mercado desde cuarzo hasta adoquines. ¡Ojo! Lo barato no le quita calidad a la piedra. A ver, estamos hablando del material noble más antiguo del mundo.

Dentro de las piedras accesibles vas a encontrar la laja, que ofrece muchos cortes y tonalidades. Se trata de una piedra muy suave que te dará un aspecto de castillo feudal elegante, aunque, obviamente, no de palacio del romanticismo. Arriba tenemos un ejemplo perfecto, obra de Kababie Arquitectos.