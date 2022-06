Barata y con mucho estilo: ¡La casa prefabricada perfecta!

¿Como se puede vivir en 13.72 m2 (resultado de 2.33 metros de ancho x 5.89 metros de largo)?, ¿como podrían entrar en tan poco espacio las vivencias, las costumbres, las historias de una o varias personas?.

Vivir en módulos, no es algo nuevo, no es algo que no escape a la historia de la vida domestica del hombre. Desde las viviendas tradicionales japonesas, pasando por los trabajos de Archigram existió la vida en un modulo, como si de una capsula se tratara. Un espacio con limites rigidos, pero que acoplados unos con otros formaban un espacio mayor en una cópula de espacios. Ese trabajo realizan Ecosa institute en esta casa denominada container home, donde no solo se contienen espacios sino también vida.