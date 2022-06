Antes y después: 5 fachadas 100% renovadas

Cuando adquirimos nuestra casa gozamos de una gran alegría y satisfacción porque sabemos que, pase lo que pase, es nuestra casa para toda la vida, pero si bien el tiempo en muchos aspectos de la vida suele actuar a nuestro favor, cuando de construcciones se trata no parece ser igual. Muchas veces, pasado cierto tiempo, la fachada de nuestra casa se va transformando en algo vieja, sucia, pasada de moda, tal vez ya nos parezca aburrida, y así como cambiamos de look para renovarnos refrescar de cierto modo nuestra vida, lo mismo sucede con la cara de nuestro hogar. Una fachada que, por diferentes motivos, no luce bien es sinónimo también de que sus materiales tampoco están en buen estado y es ahí cuando es hora de renovar.

En esta oportunidad te presentamos el antes y después de 5 fachadas que de la mano de expertos arquitectos que supieron ver el mejor potencial, cambiaron la cara, el estilo y hasta la sensación de sus habitantes al entrar al hogar. Te invitamos a que nos acompañes pero no sin antes advertirte que seguramente te vas a tentar a cambiar tu fachada después de ver esto…