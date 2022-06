Cuando veas como renovaron esta casa en ruinas, no lo podrás creer

Una pared con estantes separa el living de este pequeño espacio que se transforma en una oficina que más de uno quisiera tener. Paredes y techos de madera son la mejor opción a la hora de preservar el calor en la habitación, las paredes angostas aseguran que las ideas no se escapen y que la distracción no entre, las pequeñas ventanas hacen que quien trabaje ahí no se olvide del paraíso en el que se encuentra y, de paso, es una buena estrategia para llamar a la inspiración. Un estudio pequeño, pero cómodo y funcional.