6 Grandes ideas para cocinas chiquititas

No hay mal que por bien no venga, decían nuestras madres y tenían razón. Aunque te parezca pequeña tu cocina y no apta para grandes despliegues de movimiento, es posible que a través de la magia del color la encuentres acogedora y cálida para pasar tiempo en ella.

Excelente apuesta la de la gente de Arquitecta Fernanda Isola con estas cerámicas cargadas de vitalidad y frescura. Da gusto asomarse a este universo de formas y diseños divertidos.