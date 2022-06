8 Consejos para diseñar una cocina americana

En la cocina es bastante normal que ocurran pequeños accidentes como derrame de líquidos que manche el suelo, rotura de envases de vidrio, salpicaduras, etc. Por eso en esta zona no conviene elegir revestimientos muy delicados, y lo mejor es optar por el porcelanato, cemento, granito, venecita o cerámica. El piso de ladrillo, madera y otros revestimientos porosos debe ser protegido e impermeabilizado con resina o laca para que los materiales no se echen a perder en poco tiempo.