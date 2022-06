¿Cómo aprovechar al máximo mi cocina pequeña?

Una cocina puede ser pequeña y tener clase a la vez, según se puede comprobar en la propuesta de los arquitectos de interiores de Pureza Magalhaes Decoración Ltd. En la imagen se ve claramente que el tamaño no tiene la menor importancia. Los especialistas portugueses idearon una cocina contenida en un armario, que se abre y cierra cuando es necesario. Es discreta, práctica, y se puede integrar a la sala de estar. Ysi bien es pequeña, no le falta nada y es suficiente para preparar los platos más ricos.