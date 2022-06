Ideas geniales para mejorar el aspecto de tu fachada

Ya lo hemos dicho alguna vez, la fachada de nuestra casa es como una carta de presentación. El aspecto exterior te hablará del interior, aún antes de conocerlo.

Muchas veces las fachadas tienen un encanto arquitectónico que no fue aprovechado y podemos revertir esto para que de una buena primera impresión.

Esperamos que este nuevo libro de ideas te sirva como guía para observar esos detalles que quizás hagan falta mejorar de tu fachada o aquellos que ya son hermosos y sólo falta destacar un poco más.

Porque como dicen los ingleses, there is never a second chance for a first impression.