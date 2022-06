Veladores: 10 lámparas para tu mesita de noche

Si el espacio en el dormitorio no es suficiente para incorporar una mesa de noche no dudemos en incluir de todas formas una lámpara cercana a nuestra cama. Podemos aplicarla a la pared y no perder la oportunidad de leer en la cama antes de dormir.

La pared que coincide con la cabecera de la cama es muy importante porque es la más cercana a la fuente de luz. Si su color es claro la luz se reflejará y se multiplicará en el espacio. En cambio si la pared cuenta con un tono oscuro, ésta absorberá la luz y la misma se concentrará en el sector donde se encuentra la lámpara.

La selección de la pantalla es muy importante. Si su color es cálido la luz en el ambiente se tornará de la misma manera. Esto sucede si por ejemplo la pantalla es de color beige o manteca. En cambio si la pantalla es blanco tiza, la luz en el ambiente será más fría. Tengamos en cuenta éstos factores a la hora de seleccionar el tipo de iluminación que deseamos para nuestro dormitorio.

