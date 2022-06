Casas móviles: armar y desarmar en un plisplas

Hay veces que no se puede o no se quiere esperar por una casa construida al estilo tradicional. Hay veces que la situación apremia, que hay que decidir. Las casas móviles no dejan de ser una decisión inteligente a la hora de pensar en la casa propia. Dentro de la amplia gama de casas prefabricadas, las casas móviles tienen la ventaja de poder trasladarse, que no es poca cosa.

Este tipo de vivienda se hizo muy popular en la década del '50, sobre todo en Estados Unidos. Antes de esta época, existía una combinación entre autocaravana y casa, siendo el tejado a dos aguas el aspecto más hogareño de las mismas. Con el tiempo, la calidad fue mejorando, por lo que muchos estadounidenses de comienzos de la segunda mitad del siglo XX las eligieron para vivir. Para esta altura, el modo de traslado era mediante camiones especiales.

En los '60, cada vez más familias con necesidad de movilizarse con frecuencia elegía casas prefabricadas móviles para vivir, a la par que las mismas alcanzaban poco a poco el aspecto de una casa tradicional.

En este libro de ideas veremos cómo las casas prefabricadas móviles pueden asentarse en todo tipo de terrenos. Tanto el interior como el afuera de las casas que veremos luce increíble, dando cuenta de cómo la opción necesaria puede ser muchas veces la opción deseada.