La casa más segura del mundo

Ahora bien, hasta acá la vivienda no parece mostrarnos mucho mas de lo que otras viviendas que podemos ver en estos artículos. Si bien presenta un claro planteo y orden de sus espacios, lo “particular” de esta casa se haya en el sentido dinámico que presenta en el abrir y cerrar de sus huecos. Y no se trata de cerrarse como puede pasar convencionalmente en cualquier vivienda a través de una celosía o un sistema de persianas. El juego que propone esta vivienda es abrirse y cerrarse completamente, depende del momento del día, de la necesidad del momento, o simplemente por un sin sentido cualquiera. Esto provoca una metamorfosis, una posibilidad de cambio relativo que hace que la casa no pueda verse como un elemento estático sino por el contrario en un sistema dinámico, en constante cambio