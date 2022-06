Simples trucos para volver a enamorarte de tu casa

En el libro de ideas de hoy les compartiremos 6 tips para refrescar nuestros ambientes.

No es una sensación poco común darnos cuenta un día que ciertos espacios de nuestra casa, no solamente nos han dejado de gustar, sino que francamente ya han comenzado a aburrirnos. Esta sensación no es nada agradable, pero es inevitable. Los tiempos corren, las modas cambian, nuestros gustos también y en un momento dado nos damos cuenta que hemos evolucionado, pero no hemos logrado que nuestra casa evolucione con nosotros.

Para evitar sentirnos así, es importante estar dispuestos a darle a nuestra casa algunos toques aquí y allá que renueven un poco esos ambientes que empezaban a parecernos un tanto deslucidos y pasados de moda.

También está claro, que en algún momento tendremos que encarar alguna que otra reforma un poco más costosa para que todo siga funcionando a la perfección en nuestra casa y para que nuestra propiedad se revalorice constantemente.

Es así como hemos compilado 6 consejos para que nuestros ambientes reciban esa tan necesaria bocanada de aire fresco y para que volvamos a enamorarnos de nuestra casa como si fuera el primer día.