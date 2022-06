Una casa con espacios de lujo

No nos cansamos de decir que no hay nada como las cocinas blancas y negras si queremos que este ambiente tan funcional destile elegancia. Esta amplia cocina se vale del claroscuro logrando contrastes fabulosos. Los electrodomésticos son de lo mejor que hay en el mercado, así como el diseño modular de sus alacenas donde vemos repetirse las puertas de avión de cristal. Un comedor de diario completa el conjunto en una cocina que lo tiene todo. Y ya que hablamos de cocinas espectaculares no dejen de visitar el perfil de los profesionales del Estudio Geya expertos en cocinas.