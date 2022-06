10 puertas antiguas que son un viaje al pasado

Desde aquellos muros perimetrales- que delimitaban a las ciudades y en los cuales, siempre había un entrada que permitía el acceso de los habitantes- hasta nuestros días, las puertas han sido un elemento constructivo de gran relevancia.

A nivel personal, es posible que hoy, no le demos tanta importancia al hecho de elegir estas aberturas que vestirán nuestra vivienda o que pensemos que no es tarea tan interesante. Sin embargo, las puertas son como nuestro rostro, la marca de identificación que nos conecta con el mundo exterior. Siempre recordamos alguna casa por su acceso de entrada, por algún rasgo particular de ella.

Este libro de ideas se dedicará, especialmente, a las puertas antiguas. Será un recorrido por sus señas particulares y por aquellos elementos que la componen. ¡Manos a la obra!