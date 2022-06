¡Un loft moderno re canchero!

En en el entrepiso se ubican las áreas privadas: dos dormitorios y un baño. Para resguardar la seguridad, se diseñó una baranda de cristal. El pasillo ha sido decorado con múltiples porta retratos: alternativa que no falla si estás pensando en decorar una pared. Pero no es lo único. A metros del piso se ha diseño una extensa jardinera que se extiende casi a todo lo largo de la pared. ¡Un detalle verde y natural, muy particular!