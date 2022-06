Low budget: Renovaciones que no arruinan tu bolsillo

Grandes cambios se pueden lograr cambiando solamente una pared, podemos elegir una pared en una habitación y pintarla de un color, te aseguramos que este cambio le dará una nueva cara a tu casa. Por supuesto que debemos estar atentos a qué colores tenemos nuestra habitación y también qué área de nuestra casa queremos darle color, para así elegir el mejor tono que se adapte a él.

Si tenemos toques de algún color en el dormitorio o en el living podemos aprovechar ese detalle y sumarlo a la pared. Si bien pintar una pared en una habitación no implica gran presupuesto, sí implica tal vez trabajo que no queremos o no podemos realizar, pero dicho cambio se puede lograr de una forma más cómoda: los vinilos. Estos stickers gigantes vinieron a revolucionar nuestros hogares, super fáciles de aplicar y remover, en miles de colores, tamaños y formas, es uno de los recursos más fáciles a la hora de decorar. Podemos jugar con formas variadas o composiciones, incluso grandes vinilos que ocupen casi toda la superficie de nuestra pared es la salvación, especialmente si es una pared casi vacía. Si te interesan, no te pierdas: Decoración con vinilos.