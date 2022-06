Una renovación que asombra

Parte del problema en los espacios de esta vivienda pre existente es el ingreso de la luz, no porque no haya las suficientes aberturas para cubrir la demanda, sino por que no se veían beneficiados por los colores mismos de estas aberturas no de los espacios interiores. Otra dato era la conexión visual con el patio exterior, ya que los vidrios a estar trabajados solo tenían el carácter de traslucidos pero sin permitir la visibilidad de un lado a otro.