Una casa para sentirse de vacaciones todo el año

Si bien House Habitat es un estudio que se dedica a la construcción de casas saludables y eficientes energéticamente, esto no implica que sus viviendas sean de deficiente capacidad de diseño y creatividad, sino todo lo contrario. Nos demuestra que con sistemas constructivos no tradicionales no sólo podemos obtener una alta eficiencia energética y por consiguiente ahorro económico, sino también una alta calidad de diseño que hacen de ésta una arquitectura moderna también desde lo constructivo.

Al igual que el esquema tradicional, en esta vivienda el área pública se desarrolla en Planta Baja mirando hacia la piscina haciendo de la misma un sector extrovertido, mientras que el área privada, de carácter mucho más introvertido, se encuentra en la planta superior.