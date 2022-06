8 Baños para disfrutar en pareja

Cuando uno convive con una pareja los espacios con esenciales.

Idealmente debería haber espacios comunes y otros para disfrutar a solas. De estos últimos no hace falta que sea una habitación en particular, basta con quesea algo pequeño, hasta simbólico, como un sillón o sofá. Y esto va también para la convivencia en familia o de una o más personas o amigos: los espacios, los concretos pero más los simbólicos, son muy importantes para vivir armoniosamente. El darle aire, lugar,intimidad a tu compañero de vivienda es fundamentalya que la vida en compañía es hermosa pero, a veces, si no respetamos esosespacios, tiende a ser opresiva para algunos o un poco limitante para otros.

De todos modos, cuando uno elige vivir en compañía de otro,es porque apuesta a una convivencia armónica y feliz y hará todo lo posiblepara que cada uno de esos días compartidos valgan la pena.

La propuesta de este libro de ideas es recorrer opcionesdonde el ambiente más íntimo e individual de la casa se transforma en un lugarpara compartir en pareja.

Les presentamos opciones de baños para disfrutar “de a dos”.