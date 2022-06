El refugio perfecto en el patio

Si observamos con atención el tratamiento del material, podremos visualizar que el sector donde va la silla y el escritorio es una madera lisa no veteada ni plegada, mientras que en el sector opuesto se hace notorio el buñado que recibe el material para poder plegarlo. Esto se produce debido a que el lugar de trabajo requiere de una superficie fácil de limpiar, sillas y elementos que no se enganchen y no dañen la superficie.

Otro dato interesante es la manera en que el jardín interviene y atraviesa el espacio proyectado. Realmente se genera un verdadero microclima dentro de esta oficina y a la vez se fortalece el concepto de un objeto escultórico en medio del jardín, generando con la incorporación de verde e iluminación natural un ánimo positivo en sus trabajadores.