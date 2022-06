Baños renovados: ¡Quedaron como nuevos!

El café en las paredes fue un clásico en la decoración de los años psicodélicos, expresivos, saturados. Este baño podría seguir así por años y cumpliría su función inmperturbable; sin embargo, ¿por qué no renovar y apostar por un cambio luminoso, que amplíe y funcionalice el ambiente? Cuando se toma la decisión, no hay arrepentimientos; y, si no, veamos el después .