Una casa moderna y sublime

No solo se trata de repetir el lenguaje de la vivienda para parecer de un estilo determinado, no alcanza con eso. No vasta con pintar de blanco los muros ni con copiar las aberturas al estilo de. Esta vivienda no solo sigue el lenguaje sino que interpreta el legado de Gropius que pensaba: “la típica construcción del renacimiento o del barroco ostenta una fachada simétrica, a cuyo eje central llega el camino de acceso… un edificio realizado con el espíritu de nuestros tiempos ha de alejarse de las formas representativas de la fachada simétrica. Hay que dar una vuelta alrededor de este edificio para comprender su corporeidad… ”