Prefabricada y absolutamente moderna

¿Qué es lo que una vivienda expresa a través de la construcción que nos hace pensar que un sistema constructivo nos es propio?, ¿que es lo que nos motiva a pensar que construir de tal o cual manera nos da una sensación de seguridad?. Lo que nosotros llamamos coloquialmente “construcción tradicional” no es más que un sistema constructivo que se fue implementando con la participación de los inmigrantes europeos que arribaron tanto a Argentina como a otros países de sudamerica, y que dejaron la marca de sus culturas no solo en la construcción de una idiosincrasia social que ve a la vivienda como una posesión que da seguridad al núcleo familiar, sino también desde lo constructivo dejando claro que para nosotros como sociedad hay “una manera de construir”.

De esa manera, tenemos una idea que todo lo prefabricado no es estable, es precario y de muy bajos recursos, y por lo tanto nos da una sensación de inseguridad, pero para otras sociedades, fundadas sobre otro tipo de idiosincrasias, la prefabricación es un método constructivo asociado a la calidad constructiva, a la eficiencia, a la tecnología. Claro ejemplo es la vivienda de Boutique modern, en New Haven a la que llamaron The Edge (el borde), un borde, un límite, un prejuicio que debamos atravesar para poder abrir la mente a otras formas de construir el espacio.