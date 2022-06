Decoración low budget: Una casa hermosa sin gastar miles de pesos

Todos tenemos en casa una variedad de marcos de fotos que ya no usamos, en especial en estas épocas en las que ya casi no se revelan fotos en papel. Estos marcos se pueden aprovechar para decorar, y para que el resultado sea más interesante, se pueden unificar todos los modelos con un único color. Para ello se usa esmalte sintético o látex blanco, o para que sea más sencillo, recurrir directamente a una pintura en aerosol. Si los marcos tienen vidrio o espejo y no se quieren desarmar, conviene enmascararlos y protegerlos con papel para que no se manchen.