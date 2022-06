¿Visita sorpresa? Cómo limpiar tu casa en cinco minutos

Lo ideal sería tener la cocina siempre despejada de platos sucios, esperemos visitas o no. Sin embargo, a veces el cansancio, la pereza o el poco tiempo, nos impiden tener toda la vajilla brillante y guardada. Si llegan visitas y no llegaste a lavar los platos, lo más rápido será organizar todo en el lavavajillas y lavar luego. Si no dispones de uno, una solución loca pero práctica es esconderlos en el horno.