Murales: 9 ideas geniales para tus paredes

¿Quién no soñó con darse un baño a la luz de la luna? Pero no todos lo pueden concretar, porque no tienen pileta de natación o estanque en su casa, viven en un clima frío, habitan en un departamento o simplemente no tienen la oportunidad. Este diseño de Bilderwelten ayuda a crear la sensación de que se está tomando un baño bajo la luz de las estrellas, aunque estemos en casa. El diseño es impermeable y a prueba de salpicaduras.