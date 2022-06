Estilo ecléctico: una pequeña guía para entenderlo

Las paredes crean un sector que no puede quedar vacío, por supuesto que los clásicos cuadros con imágenes o fotos no pueden faltar, pero también podemos optar por colgar plantas, el verde es un complemento que no sólo da aire al estilo ecléctico sino que suma vida especialmente con plantas de un verde vibrante o con cactus con flores de colores.

Los espejos es un gran recurso, podemos optar por colocar un solo espejo o generar un collage con espejos de diferentes formas y tamaños, en la diversidad se encuentra el alma del eclecticismo.