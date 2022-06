Truquitos para que tu casa se adapte a tu forma de ser

Para los extrovertidos el tema de decorar no es gran problema, más allá de su mucha o poca experiencia en decoración, ellos saben lo que les gusta y no tienen problema en mostrarlo. Si algo no puede faltar en su hogar son los retratos de momentos inolvidables y seres queridos, ellos no temen, de hecho les encanta, mostrar sus momentos más felices en fotos, collages, cuadros, todo esto puede estar su hogar decorando y recordando aquello que les toca el corazón, lo cual crea un espacio muy canchero y con personalidad. Por supuesto que un sector de reunión no puede faltar: un cómodo living o comedor es regla en sus casas, ya que ésta con frecuencia es punto de reunión. Un living cómodo no necesita de mucho para ser disfrutado, un lindo sillón y por supuesto más banquitos o puffs para dar la bienvenido a todos.

Una barra o un bar que invite a probar algún que otro trago tampoco puede faltar, estas personas tienen la casa a medida para compartir y disfrutar con amigos las 24 hs del día.