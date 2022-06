Una renovación que marca la diferencia

Está claro que haber modificado el espacio en su altura le permitió una amplitud que no hubiera podido tener en cualquiera de las otras direcciones. Hacia arriba permitió la chance de la aparición de un nuevo espacio y por lo tanto de una nueva percepción del mismo tanto sea desde abajo como también desde arriba. No es un espacio muerto, es un espacio utilitario, y si bien el uso está condicionado por la escala del mismo, eso no lo limita para poder ser.