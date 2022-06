Top 5 de la Semana: Para disfrutar todo el año

Cuando vivís en la ciudad no es tan fácil diseñar un jardín. Muchas veces el clima no favorece a que ese corazón verde cobre vida. Sin embargo, no es imposible. De hecho, en la actualidad, los huertos y jardines urbanos se encuentran en acenso en varias ciudades de Europa como Berlín o Copenhague. Entonces… ¿por qué no también se pueden ubican en París o sus alrededores?

Increíble para inspirarte. Entrá acá.