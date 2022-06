6 Espacios de casa que necesitan una buena iluminación

El comedor es un lugar que debe ser sumamente cómodo, no solo por el hecho de poder ver qué comemos sino también porque es lugar de reunión, no hay nada más lindo que juntarse a comer y estar tan cómodos que, una vez terminada la comida, la sobremesa se extiende charlas de por medio. Para poder generar este ambiente la iluminación es un punto vital, en primer lugar debemos tener buena iluminación en la mesa, en este caso al ser un ambiente en que queremos estar cómodos y distendidos lo ideal es utilizar tonos más cálidos. Un clásico de los comedores, que suma mucha elegancia y nunca cansa, son las clásicas lámparas colgantes que centran su luz en la mesa y los invitados, de esta manera el ambiente se enfoca a donde estamos presentes creando más intimidad. Este tipo de luces también son muy recomendables para el sector de la barra desayunadora, ideal para esos desayunos cuando aún nuestros ojos no están listos para tanta luz. Por supuesto que también podemos optar por una luz más general que ilumine toda la habitación.