El antes y después de estas fachadas horribles

Los ingleses tienen un dicho popular que dice “There´s never a second chance for a first impression”. Nosotros diríamos que la primera impresión es la que cuenta. Y si queremos referirnos a una casa, centrarnos en la primera vista de ésta es fundamental cuando se trata de causar una buena acogida. Aquí focalizaremos entonces en los frentes, las fachadas de las casas que son, algo así, como nuestra carta de presentación.

El objetivo de este libro de ideas es estudiar y evaluar distintas variantes de mejoras o refacciones que podemos realizar para embellecer la cara exterior de una edificación y así lograr una excelente primera impresión.

Repasemos juntos tres casos donde observar el “antes y después” de un cambio de fachada.