Camas de altura: Acaba con la falta de espacio

Una solución que no por ser muy conocida resulta menos efectiva. Ideal para casa de veraneo o para familias grandes, las cuchetas ahorran una cantidad significativa de espacio y nos dan la posibilidad de albergar cómodamente a cuatro personas en un cuarto no demasiado grande. Este dormitorio es obra de Besonías Almeida arquitectos, no dejen de visitar su perfil.