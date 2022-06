Cuartos de laundry: Consejos para tener un lavadero perfecto

El olor a ropa limpia. El perfume de la ropa recién lavada. La suavidad de la tela que está planchada. El lavadero es esa parte de la casa que, aún asociándolo con estas hermosas características, tiene mala fama. Quizás porque, sin querer, casi siempre está desprolijo o desordenado. Por ser ese lugar de la casa que no se ve, que no está abierto ’al público”, un lugar de trabajo que no usamos sólo para lavar la ropa sino para guardar todo eso que no sabemos dónde meter. En general está situado al lado de la cocina, en la terraza o cerca del garaje o sótano.

Aquí recorreremos juntos algunas ideas para mejorarlo y poder disfrutar allí, de esas buenas cosas que alberga como el perfume y la suavidad de la ropa lavada.