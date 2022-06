¡Basta de blanco! 10 cocinas a todo color

La cocina es el espacio de la casa, según mi opinión, más cálido y amigable. En la cocina es donde paso más tiempo y no porque cocine especialmente mucho sino porque me resulta un lugar de encuentro aún cuando se trate de un espacio reducido y sin lugar para sentarse a comer.

La cocina es un lugar nutritivo, el alma de la casa, donde se prepara el alimento de sus moradores, se calienta un café para recibir a los amigos, donde cada mañana se prepara alguna infusión para enfrentar las rutinas cotidianas.

Si me dan a elegir entre todos los ambientes de una casa, sin dudas me quedo con la cocina. Idealmente me gustaría que fuera espaciosa, colorida y con mucha luz. En ese libro de ideas les propongo explorar distintas alternativas de este acogedor ambiente pero con una consigna especial: evitar el color blanco, animándose a otras variantes y opciones.

¿Me acompañan?