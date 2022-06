Cómo separar tu monoambiente con muy poco dinero

Las plantas dan alegria, oxigenan el ambiente, combaten el stress… ¡y separan los ambientes! Organizar un buen rincón verde, con variedad de macetas y plantas de interior que no necesiten mucho cuidado como cactus o plantas crasas, no sólo armoniza el ambiente sino que puede utilizarse, según se acomode, para crear distintos espacios. Jugar, además, con los colores de las macetas y lugares de apoyo es un plus de decoración.