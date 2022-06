¡Quiero organizar una feria americana en casa!

Se dice que las prendas no te pusiste en dos temporadas, es poco probable las vuelvas a usar. Porque el talle ya no es el que tenés ahora, porque el modelo pasó de moda o no te queda cómodo o sencillamente porque no te gusta cómo te queda.

Por eso conviene revisar bien el vestidor para sacar todo lo que no uses. Si se ve atiborrado de prendas es señal de que hay que hacer una buena selección. Así ganarás más lugar, y tu feria estará más surtida.