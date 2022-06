Los mandamientos para arovechar el espacio en una casa pequeña

Los ambientes integrados son un must si de pequeños espacios se trata, esto es, ambientes conectados que no tienen pared ni puerta pero que pueden estar separados por paneles o alfombras, incluso muebles que hacen de división implícita. Las ventajas que nos da este recurso es que permite un mayor aprovechamiento de la luz debido a que no existen paredes que interrumpan el paso de la misma, si existe alguna ventana lo más probable es que su entrada de luz sea aprovechada por gran parte de la casa o departamento.