La unión de la arquitectura y su entorno

La construcción de un espacio, la construcción de un lugar tiene toda una carga histórica tras de si en cada uno de los espacios que se proyectan, pero si hay uno en particular que posee una construcción histórica tras de si, ese es la galería, el espacio semicubierto. Esta imagen podría ser de una antigua vivienda japonesa dado el manejo de los materiales con lo que se construyo y la calidad espacial que da por resultado. Esta transferencia no se trata de una transculturación ni mucho menos sino que se tratan de conceptos en la construcción del espacio que van de generación en generación y forman parte no solo de la construcción tradicional, sino de la concepción de espacios que la arquitectura plantea y que no hacen más y nada menos que resaltar las cualidades del paisaje.

