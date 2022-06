6 Casas argentinas totalmente modernas

Finalizando el recorrido viajamos a San Rafael, zona que se destaca por sus viñedos y esto no fue indiferente a la hora de construir ya que esta casa posee un viñedo privado que es parte de la vista que posee. En esta casa se evidencia la influencia de las construcciones italianas, notándose principalmente a través de la fuente que marca la rotonda de entrada. La composición no es simétrica pero no genera incomodidad al momento de apreciarla, sabe destacar las grandes ventanas de la zona central y los arcos que componen la fachada.