Cómo armar un hermoso jardín en tu balcón

Cada vez más la jardinería es recomendada por sus beneficios contra el estrés y los problemas de salud. En verdad, el mero contacto con la naturaleza por algunas horas reduce riesgos que serían dañinos para el cuerpo y la mente.

Pero también es cierto que no todas las personas tienen la fortuna de gozar de un jardín en su vivienda, en general, pululan más los balcones pequeños o las terrazas no muy amplias. La falta de espacio verde no debería ser un impedimento para que este pasatiempo tan saludable sea parte de las vidas de las personas que quieran practicarlo.

En homify nos interesa ofrecerte algunos tips para que tu balcón o terraza te permita darle vida al jardín de tus sueños de la mano de ingeniosos y encantadores maceteros.