Cómo lograr una casa ordenada a prueba de chicos

Como decíamos más arriba, el aprovechamiento del espacio genera cosas creativas como la que vemos arriba. Una propuesta que no sólo ofrece funcionalidad, sino aventura. ¿Qué chico o chica no se entusiasmaría con su propio loft en el dormitorio? No hay hueco que no sea utilizado para guardar, ordenar, contener los objetos, juguetes, libros, carpetas, mochilas, y demás elementos que suelen quedar desparramados cuando no sabemos dónde meterlos.