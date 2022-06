Remodelación contemporánea de una vieja cocina

Obscura, fría y estática: en esas condiciones se encontraba esta vieja cocina francesa. Sin nada de frescura y muy chapada a la antigua, necesitaba urgente un cambio radical. El espacio tenía grandes posibilidades a pesar de no presentar demasiado metraje. Sin embargo los muebles no aportaban nada. No había color y la chispa de estilo estaba, definitivamente, ausente.

¿Y la comodidad?, en esta cocina, también era materia pendiente. No existen demasiados espacios para preparar los alimentos y los espacios de guardado son limitados.