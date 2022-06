Terrazas para disfrutar de todos los climas

Las terrazas no sólo nacieron para ser disfrutadas bajo un intenso sol primaveral o al reparo del calor de una fresca agua de pileta. No, no y más no: cada clima tiene sus ventajas y sus desventajas, aspectos más agradables y más desagradables, lo único que debemos hacer es adaptar nuestro espacio a las condiciones y disfrutarlo.

Que el frío, la lluvia, la sequedad o el excesivo sol no nos impidan de tener un espacio exterior agradable y apto para los encuentros más variopintos. Para desmentir y vivificar a las terrazas, en homify armamos esta nota espectacular sobre los climas y las terrazas, con todos los tips y consejos para disfrutar este maravilloso espacio.