¿Cómo hago un patio dentro de casa?

La ventilación es también uno de los puntos que más se destaca en los patios internos, es un espacio que conecta con el exterior puede marcar una gran diferencia en una casa. Podemos apreciar que en éste proyecto de Taller Estilo Arquitectura crearon un patio lateral, tipo pasillo, que no sólo le da un aire verde a la casa sino que es parte fundamental para aplacar el calor en una casa de no tan grandes dimensiones que se ubica entre medianeras. El patio, en este caso, atraviesa desde el frente al fondo de la casa, lo cual permite una amplia ventilación tanto en la planta baja como en la parte superior. Sin dudas el ingenio se hizo presente y logró transformar lo que hubiese sido un gran problema en esta casa en algo con mucho estilo que marca indiscutiblemente la personalidad de la casa. Si queres ver más de este increíble proyecto, no te pierdas:Para morir de amor dos veces.