10 Patios con parrilla – ¡una pasión bien argentina!

Algunos parrilleros están lejos de la casa, hay que salir a buscarlos como a tesoros. No importa dónde esté, lo importante es que esté. Si no tenés quincho, si no tenés pérgola, no por eso vas a privarte de una parrilla bien hecha. Una boca de 60 cm. va a alcanzarte para tirar al fuego lo que necesita tu familia. Cuidá la altura, la profundidad, y procurale instancias de guardado. Otro detalle que suele ser útil es la bacha y la mesada.