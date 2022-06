¡Que la falta de espacio no te quite tu comodidad!

La cama suele ser un mueble que ocupa lugar, y fundamental por supuesto, pero podemos aprovechar ese gran espacio que queda debajo de ella para guardar cosas. Lo ideal es guardar cosas que no utilicemos diariamente así nos ahorramos el dolor de cintura. Tal vez calzado de otra temporada, libros que no leamos, lo que sea, si no tenemos una cama con baulera, lo mejor será disponer buenas cajas así no sólo mantenemos el orden sino que evitamos que, lo que sea que guardemos, se llene de polvo.