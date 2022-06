Cómo planificar un jardín para toda la vida

Los arbustos son una gran opción, no necesitan el espacio que requeire un árbol pero, especialmente en grupo, llama la atención y estéticamente queda muy lindo y elegante, además nos da la oportunidad de elegir macetas con mucha onda y así no necesitaremos mucho más para el jardín. Lo bueno de los arbustos es que existen variedades de sol y otras de sombra, de éste modo cualquier jardín es apto para ellos, además no necesitan abundante riego, esto lo hace ideales para aquellos que no quieren invertir mucho tiempo en el mantenimiento, eso sí, algo que no se nos puede olvidar es la poda, una vez al año es necesario hacerle una poda para emprolijarlo y sacarle las ramas y hojas secas, es necesario porque sino el arbusto pierde su atractivo principal y se afea. Las macetas de Artesana son un ejemplo de cómo adornar el jardín.